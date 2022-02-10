أستاذ علم فيروسات: أوميكرون قد يقوم بدور اللقاحات في رفع مناعة القطيع

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إنّ دول العالم تعاني من انتشار متحور أوميكرون بشكل كبير جدا، لافتا إلى أنّ الإصابات تزايدت في مصر خلال الفترة الأخيرة وهو أمر متوقع، موضحًا أن المتحور يختلف عن الانفلونزا الموسمية التي تتأثر بدرجات الحرارة.

وأضاف «الشبيني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ الحالة الوبائية في مصر مطمئنة نسبيا مقارنة بدول كثيرة في العالم، مشيرًا إلى أنّ أعراض أوميكرون مشابهة لدور البرد والأنفلونزا العادية، ولفت إلى أن العلماء يرون أوميكرون كحل في الوقت الحالي لأنه يقوم بدور اللقاح في عن طريق توليد أجسام مناعية مع انخفاض حدة الأعراض بسبب زيادة معدلات الإصابات به، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مناعة القطيع لدى الدول التي لم تحصل على نسبة عادلة من اللقاحات.

عزل أي شخص مصاب بأعراض تنفسية

وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن أي شخص مصاب بأعراض تنفسية يجب أن يعزل نفسه عن بقية أفراد الأسرة والمحيطين به في العالم: «التدابير الاحترازية مهمة جدا، وهناك أشخاص كُثر حولنا مناعتهم ضعيفة وقد لا يمكنهم تحمل الإصابة بالفيروس».

تخفيف القيود الاحترازية

وأشار إلى أن تخفيف القيود الاحترازية في بعض الدول الأوروبية له أكثر من بُعد، بينها البعد الاقتصادي الذي تضرر من التدابير القاسية، أما الدولة المصرية فكانت حكيمة في قراراتها.

وأوضح: «من أبعاد الأزمة أيضا ممارسات البشر في حياتهم اليومية وانخفاض حدة أعراض فيروس أوميكرون وهو ما شجع تلك الدول على أن تقلل التدابير في الفترة الحالية مع ترقب أي طفرات قد تظهر على غرار متحور دلتا».