«حامل اللقب» يتصدر إيرادات أفلام الجمعة.. و«الكاهن» في المركز الأخير

تواصل أفلام موسم نصف العام، المنافسة في ظل العدد الكبير من الأفلام الذي جرى طرحه مؤخرا، وهوا ما تسبب في حالة كبيرة من النشاط في دور العرض، وفقا لغرفة صناعة السينما، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، إيرادات الأفلام، أمس الجمعة.

فيلم «حامل اللقب» يتصدر الإيرادات

جاء فيلم حامل اللقب للفنان هشام ماجد، في المرتبة الأولى، وتمكن من الحفاظ على الصدارة منذ اليوم الأول لطرحه وحقق إيرادات 605.877 جنيها، وشارك في هذا العمل عدد من الفنانين، منهم دينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي، تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

المركز الثاني كان من نصيب فيلم «الجريمة» لـ أحمد عز، وحقق إيرادات بلغت 556.431 جنيها، وهذا العمل شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم منة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ورياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفه.

وجاء فيلم «من أجل زيكو» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، جاء في المرتبة الثالثة وحقق إيرادات بلغت 544.302 جنيه، وشارك في هذا العمل كل من منة شلبي وعمرو عبدالجليل ومحمود حافظ وإسعاد يونس، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج منة عدلي القيعي.

«الكاهن» في المرتبة الأخيرة

وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «الكاهن»، وحقق إيرادات بلغت 10.469 جنيها، وشارك عدد كبير من الفنانين، منهم حسين فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار وجمال سليمان، من إخراج عثمان أبو لبن.