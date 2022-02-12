توقيع الكشف الطبي على 156 طفلا ضمن مبادرة «سلامة قلبك» بمركز بسيون

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق فعاليات مبادرة «سلامة قلبك» بقرية شبراتنا بمركز بسيون، وبمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، وتهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

رصد 9 حالات عيوب خلقية بالقلب وحالتي روماتيزم قلب

وحلال القافلة جرى توقيع الكشف الطبي على 156 طفلا، ورصد 9 حالات عيوب خلقية بالقلب وحالتين روماتيزم قلب، وستجري متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة، كما تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وعلى هامش القافلة جرى عقد ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من أمراض القلب خاصةً وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك عن التوعية بأهمية الوقاية من روماتيزم القلب.

وأكد محافظ الغربية دعم المحافظة المستمر لجهود منظمات المجتمع المدني والأهالي في دعم القطاع الصحي والوصول إلى مواطني القرى الأكثر احتياجاً وتذليل كل العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين، داعياً إلى تكثيف التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني في كل القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.