ضم 4 مراكز جديدة في محافظة الغربية للمبادرة الرئاسية

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، انضمام أربعة مراكز جديدة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد واختيار فرق عمل متخصصة من أجل تنفيذ كل المشروعات المقترحة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آليات تنظيم العمل بالمبادرة، خاصة بعد إضافة 4 مراكز أخرى «كفر الزيات، بسيون، قطور والمحلة» إلى جانب مركز زفتى، حيث وجه المحافظ بسرعة تشكيل لجان التنمية المتكاملة داخل كل وحدة محلية قروية بالمراكز الجديدة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية. كما وجه بتشكيل لجنة بكل مركز من المراكز الأربعة برئاسة رئيس المركز وعضوية نواب مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز، وممثل لكل فئة من الفئات الممثلة فى لجان القرى من كل وحدة محلية قروية، إلى جانب تخصيص منسق بكل مديرية من مديريات الخدمات والشركات يكون مسئولاً عن التواصل مع أعضاء اللجنة العليا.

وفى قنا أصبحت قرية «المراشدة» التابعة لمركز الوقف، عقب الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الخدمية، أولى القرى التى تدخل عصر التحول الرقمى فى مصر، بعدما أصبح كل تعاملات القرى تتم إلكترونياً عبر مجمع الخدمات الحكومية. وقال أحد المسئولين عن مشروع «حياة كريمة»: «بفضل مشروعات المبادرة، لدينا مكتب أحوال مدنية، وشهر عقارى، ومكتب تموين، وآخر للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية على أعلى مستوى»، إذ إن مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يتضمن مركزاً تكنولوجياً تتجمع به كافة الخدمات مجهزاً بأنظمة حديثة لتلبية طلبات المواطنين، فضلاً عن مجمع الخدمات الزراعية، الذى يستهدف تحقيق احتياجات المزارع المادية والتوعوية، إضافة لتوفير منتجات الألبان بمختلف أنواعها لأهالى القرية.