محافظ الغربية يفتتح مدرستين ومسرحا بالسنطة والمحلة بتكلفة 8 ملايين جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدداً من المشروعات التعليمية والخدمية بالغربية، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس أحمد حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية.

مشروعات بمركزي السنطة والمحلة

بدأت الجولة بافتتاح أعمال التوسعة بمدرسة عزبة عرفان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة السنطة التعليمية، بإجمالي 13 فصلا للمرحلة الابتدائية، كاملة الخدمات على مساحة 2095.97 متر مربع وبقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، كما افتتاح محافظ الغربية أعمال التوسعة بمدرسة محمد عبد الحكيم عبد الله زناتي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة السنطة التعليمية، بإجمالي 13 فصلا للمرحلة الابتدائية، كاملة الخدمات على مساحة 3858.74 متر مربع وبتكلفة مالية 4.4 مليون جنيه.

تفقد مشروعات خدمية منها مدارس وسوق العباسي القديم

وتابع محافظ الغربية جولته بافتتاح مسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، والذي تم تطويره وتحديثه على مساحة 300 متر مربع بقيمة إجمالية 380 ألف جنيه من خلال المشاركة المجتمعية لأولياء الأمور.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ أعمال تطوير شارعي العباسي القديم وسوق الليمون، بعد تطويرهما بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، حيث أشاد المحافظ بجهود أهالي المحلة في تطوير الشارعين، موجهاً باستكمال أعمال الإنارة وتوحيد واجهات المحلات.

تطوير الشارعين و باستكمال أعمال الإنارة وتوحيد واجهات المحلات بالمحلة

ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم وسعادتهم البالغة بحضور المحافظ وتفقده لأعمال التطوير، وقدم النائب محمود الشامي دروعا تذكارية للمحافظ ولجميع القائمين على تطوير الشارعين.

شهد مراسم الافتتاح اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وعلاء النمر رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، والدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة، ويسر عبد الغني مدير إدارة السنطة التعليمية.