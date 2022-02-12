القصة الكاملة لمحاولة شاب التخلص من حياته بالإسماعيلية: «مهتز نفسياً»

تمكنت قوات الشرطة والحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من إقناع شاب في الثلاثينيات من عمره، بالنزول من أعلى شجرة ضخمة بمنطقة «نمرة 6»، في نطاق قسم أول الإسماعيلية، حيث تسلق الشاب الشجرة وهدد بإلقاء نفسه من أعلى، بغرض التخلص من حياته، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي عن قيام شاب بتسلق شجرة ضخمة، يزيد ارتفاعها على 5 أمتار، في منطقة «نمرة 6»، بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

انتقال الحماية المدنية لمحل البلاغ

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية وضباط البحث الجنائى والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكن ضباط الشرطة من إقناع الشخص بالنزول من أعلى الشجرة، لعدم تعريض حياته للخطر، واكتشف الضباط أن الشاب «مهتز نفسياً».

ضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية

وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية أن مديرية أمن الإسماعيلية تلقت بلاغاً بصعود أحد الأشخاص «مهتز نفسياً»، أعلى شجرة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وقيامه بتقطيع فروعها، فيما تجمع عدد من الأهالي حوله، محاولين إقناعه بالنزول من أعلى الشجرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم احتواء المذكور وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

شهود: المتهم هدد بإلقاء نفسه من أعلى الشجرة

وقال شهود عيان في محل الواقعة إن الشاب فور صعوده على الشجرة، هدد بإلقاء نفسه من أعلى الشجرة، بغرض التخلص من حياته، قبل أن يتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتابع أحد الشهود أن الشاب قام بقطع عدد من فروع الشجرة، وألقى بها على المواطنين والمارة في الشارع، حتى وصول قوات الشرطة والحماية المدنية، وبالحديث معه تم إقناعه بالنزول من أعلى الشجرة، حيث تم ضبطه والتحفظ عليه للتحقيق واستكمال الإجراءات.