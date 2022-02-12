ضبط 104 طرب حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسماعيلية

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم السبت، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدري «الحشيش - الشابو»، وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة فايد مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط 104 طرب حشيش

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهداف وضبطه حال تواجده بمحيط مسكنه، وبحوزته 104 طرب لمخدر الحشيش وزنت 10٫400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس «الشابو»، سيارتين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو 1٫250٫000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.