احتجاجات ضد منع الحجاب في جامعات الهند.. وأمريكا: انتهاك لحرية العقيدة

تشهد الهند احتجاجات غاضبة بسبب قرار منع ارتداء الفتيات المسلمات للحجاب، في المدارس والجامعات، خاصة بولاية كارناتاكا جنوب البلاد، وتتمسك الفتيات بالحجاب في ظل قرار الولاية بضرورة إبعاد الدين عن التعليم.

وتصاعدت الاحتجاجات في الهند خلال فبراير الجاري، على قرار حظر الحجاب، وشارك المئات فى المظاهرات فى مدينتي كولكاتا وتشيناي، وتسبب قرار حظر الحجاب في تزايد مشاعر الغضب والخوف بين المسلمين الذين يؤكدون أن الدستور في الهند يمنحهم حرية ارتداء ما يريدون.

احتجاجات في الهند بسبب قرار منع الحجاب

وبشأن الاعتراضات على القرار، أحال قاض في المحكمة العليا في الولاية طلبات طعنا في قرار منع الحجاب فى الهند إلى لجنة أكبر، في الوقت الذي أعلنت طالبات هنديات مسلمات أن المعارضات تلقين تهديدات عبر مكالمات هاتفية ويخشين الخروج من المنزل.

وأوضحت الطالبة الهندية المسلمة عائشة امتياز، التي تدرس في كلية ألمهاتما غاندي التذكارية في أودوبي، أن الطالبات المسلمات اللاتي عارضن حظر الحجاب تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من المنزل، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وحي أودوبي واحد من ثلاثة أحياء في المنطقة الساحلية ذات الحساسيات الدينية في ولاية كارناتاكا، أحد معاقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

فيما أكد مسؤولو الكلية أن القرار يسمح للطالبات بوضع وشاح على الرأس في الحرم الجامعي، لكن عليهن خلعه داخل قاعات الدرس.

أمريكا: القرار ينتهك حرية العقيدة

وعلق المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، على قرار السلطات في الهند بمنع الحجاب في الجامعات، منوها إلى أن حظر الحجاب ينتهك حرية العقيدة ويوصم السيدات والفتيات ويهمشهن.

فيما أكدت وزارة الخارجية الهندية، أن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب، منوهة إلى أن القضاء ينظر في الأمر وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».