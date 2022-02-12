تطورات الحالة الصحية لـ حمو بيكا بعد نقله للمستشفى

كشف مصدر مقرب من الفنان حمو بيكا تطورات حالته الصحية، بعد نقله للمستشفى، مساء الجمعة، عقب دخوله في نوبة بكاء، خلال برنامج «كلام الناس»، وحديثه عن شعوره بالظلم بسبب شروط النقابة على حد قوله.

مصدر مقرب يكشف الحالة الصحية لـ حمو بيكا

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حمو بيكا خروج من المستشفى، وحالته الصحية حاليا مستقرة.

وأكد المصدر، أن بيكا عانى فقط من ضغط نفسي بسبب نوبة البكاء التي تعرض لها خلال لقائه التليفزيوني، ولذا تم نقله للمستشفى، ووجّه الشكر لكل من سأل عليه ودعا له.

أسباب انهيار حمو بيكا على الهواء

وشعر حمو بيكا، بالرغبة في البكاء خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، وحديثه عن قرارت نقابة المهن الموسيقية، التي أكدت أنها لن تمنح حمو بيكا تصريحا بالغناء إلا بعد نجاحه اختبارات النقابة.

وعلق حمو بيكا متأثرا بدموعه: «مش داخل امتحانات النقابة تاني، مش عايزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل غير لحمو بيكا، احكموا بالعدل، أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه.. أنا مش عايز حاجة غير أني أكل عيش، فيه افتراء وظلم، أنا صوتي كده، ومش عايز أغني خلاص».

وبعد انتهاء الحلقة، نشرت صورة لـ حمو بيكا، وهو على سرير بأحد المستشفيات، من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبدأت أزمة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدارها قرارا رسميا في 17 نوفمبر 2021، بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء غير بشروط، وكان من بينهم: «أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عوت، الدخلاوية، ولاد سليمان، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية، وعنبة».