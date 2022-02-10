أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس، موضحة أن النتيجة أتيحت على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، لافتة إلى أنه تم اعتمادها رسمياً أمس من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس متاحة الآن

وقال محمد عطية مدير المديرية، إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة تم إتاحته على الموقع الرسمي للمديرية عقب الانتهاء تماماً من كل الأعمال المتعلقة بالجوانب التقنية التي تتمثل في رفع النتيجة بالدرجات على الموقع الإلكتروني، موضحاً أن المديرية حرصت على تطبيق معايير الدقة والشفافية في تصحيح الامتحانات ليأخذ كل طالب حقه.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 73.2%

وأضاف «عطية»، في بيان له، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة بلغت نسبة نجاحها 73.2%، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً على مستوى المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وأن جميع الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم تشمل أي صعوبة ولم تخرج من كتاب المدرسة.

لا أوائل طلبة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

من جانبه، أكد ياسر أنس مدير التعليم العام بالمديرية، أنه لا يوجد أوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ترتيب الأوائل يتم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويتم الترتيب للصفين معاً، مؤكداً أن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للفصل الدراسي الثاني ليصح المجموع 280 درجة.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

- اختيار خانة نتيجة الشهاده الإعدادية.

- كتابة رقم الجلوس في الخانة المحددة لذلك.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- تظهر النتيجة بالاسم والمدرسة والإدارة التعليمية للطالب.