ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة، على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبدالعال بنسبة نجاح 73.2%، وأكدت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس، مشددة على كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 متاحة الآن على موقع المديرية

وأضافت المديرية في بيان لها، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة متاحة الآن على موقعها الإلكتروني الرسمي، بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المقررات الدراسية كاللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

وأكدت المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 عقدت ورقياً في لجان مؤمّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة أنه لم يتم رصد أي مشكلات بسبب الأسئلة أو جودة الطباعة، لافتة إلى أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصفة مستمرة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة، أُعلنت بعد الانتهاء من مراجعة الدرجات كافة التي حصل عليها الطلاب وأعمال الرصد التي تمت في الكنترولات، مؤكدة أن النتيجة تظهر باسم الطالب والحالة المرحلة والإدارة التعليمية واسم المدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية سواء المضافة للمجموع أو غير المضافة للمجموع.

- تظهر النتيجة باسم الطالب والإدارة التعليمية التابع لها والمدرسة.

وفي سياق متصل، قال ياسر أنس مدير التعليم بالمديرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.