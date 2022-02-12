جاهزية المدن الجامعية بـ«طنطا» لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، جاهزية المدن الجامعية، لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، ضمن استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد رئيس جامعة طنطا انتظام جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية، استعدادًا لاستقبال الطلاب، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المباني والمنشآت للمدن الجامعية.

مراجعة خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية

وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل المدن للوقوف على جاهزيتها ومراجعة تنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية.

أكد نائب رئيس الجامعة، أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لمبدأ المسؤولية من قبل إدارة جامعة طنطا تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وتوفير كل سبل الإعاشة استمرارًا لما تنتهجه إدارة الجامعة تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات وكل العاملين بها.