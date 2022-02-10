حبس ممرضة بتهمة تزوير شهادة ميلاد بالغربية.. ادعت خطف رضيعها «الوهمي»

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير شهادة ميلاد لطفل غير موجود، حيث ادعت اختطافه من أمام المنزل.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ من ممرضة تدعى «ن. ح»، مقيمة في مركز كفر الزيات، بخطف طفلها الرضيع من سيارة الأطفال من أمام منزلها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحه، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات ومعاونيه،، عدم وجود طفل لها في هذا العمر من الأساس، حيث أن الأم ليس لها أطفال صغار ولها 3 أبناء كبار، ومنفصلة عن زوجها منذ فترة، وتعمل ممرضة في مستشفى حكومي بمحافظة الإسكندرية، وأنها استخرجت شهاده ميلاد بزعم أنها أنجبت طفل على غير الحقيقة، حتى تتمكن من الحصول على إجازه وضع من عملها.

الطليق يكشف الحقيقة

وبسؤال طلقيها عنها، أفاد بعدم وجود طفل له من طليقته في هذا السن، حيث قامت الزوجة بتسليم صورة شهادة الميلاد، رغم صوريتها، وذلك لعدم وجود طفل، بهذا الاسم أو وجود طفل من الأساس، وتم التحفظ على الممرضة، و2 آخرين، واقتيادهم، إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وعرضهم على النيابة العامة، وتم توجيه تهم التزوير في محرر رسمي والبلاغ الكاذب للممرضة، وأمرت نيابه كفر الزيات بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.