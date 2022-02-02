أسامة ربيع: إعلان قناة السويس منشأة خضراء خلال عام 2030 «فيديو»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ السفن المسيرة بالغاز المسال، صديقة للبيئة، وسيتم إعلان القناة «قناة خضراء»، عام 2030، لافتًا إلى أنّ السفن صديقة البيئة ستمنحها القناة بعض التخفيضات تزامنًا مع تشغيل 16 محطة في القناة بالطاقة المتجددة.

أزمة كورونا ستؤثر على الاقتصاد والنقل البحري

وأضاف رئيس هيئة قناة سويس في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بدأنا سياسة تسويقية منذ العام 2020، لأننا كنا نعلم أن أزمة كورونا ستؤثر على الاقتصاد والنقل البحري، وبالتالي فإننا درسنا الخطوات التي سنقوم بها لكي نواجه الأزمة».

خصصنا تخفيضات بواقع 17% للسفن الوافدة من غرب أوروبا

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «أجرينا دراسات كثيرة وبدأنا في تطبيق سياسة التخفيضات وخصصنا تخفيضات بواقع 17% للسفن الوافدة من غرب أوروبا، وتخفيضات تراوحت بين 45% و75% للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، لذلك استطعنا جذب سفن جديدة لم تكن تمر بالقناة وحافظنا على عدد السفن التي كانت تمر في عام 2019، وحصلنا على إشادات عالمية، واستمر نفس الوضع في عام 2021».

وأعلنت قناة السويس، أمس الثلاثاء، بدء تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة في القناة اعتباراً من اليوم بالتزامن مع تحقيق الهيئة رقما قياسيا جديدا في عبور السفن خلال شهر يناير الماضي، وتشمل الزيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من الزيادة، حيث يتم تثبيت رسوم عبورهما بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن.