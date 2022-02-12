متحدث «الزراعة»: منظومة شتلات القصب توفر ضعف إنتاجية الفدان

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة خلال الفترة الأخيرة لتحديث وتطوير المنظومة الزراعية، يشمل عددا من المحاور منها زيادة المساحات المنزرعة، وهو ما حدث بالفعل، فضلًا عن زيادة الكفاءة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه بأكثر من أسلوب، منها التوسع في مجالات البحث العلمي التطبيقي لتحقيق طفرات إنتاجية لخدمة القطاع الزراعي.

يجري العمل على تطوير وتحديث نظم الري

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه يجري العمل على تطوير وتحديث نظم الري، وجرى بذل جهود كبيرة من قبل الوزارة لتطوير المنظومة الزراعة وتحديث نظم الزراعة، ومنه فكرة زراعة القصب بالشتلات باعتبار القصب مصدرا لسلعة أساسية للمواطن وهي السكر، فالزراعة التقليدية للقصب تستهلك كمية كبيرة من المياه.

الزراعة التقليدية للقصب تنتج 30 طنا للفدان

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الزراعة التقليدية لقصب السكر تؤدي لإنتاجية للفدان تصل إلى 30-33 طنا للفدان، بينما من خلال منظومة الشتلات تصل إنتاجية الفدان إلى 50-60 طنا، بما يعني ضعف الإنتاجية، وهو ما يؤدي لتحسين دخل الفلاح، مؤكدًا أنه يصعب في هذه الأيام الحصول على أراض خصبة، إذ أن استصلاح أراضي جديدة يكلف الدولة ملايين الجنيهات.

التعدي على الرقعة الزراعية جريمة مخلة بالشرف

وأضاف أن التعدي على الرقعة الزراعية جريمة مخلة بالشرف، فالأراضي هي أمن قومي ويجب المحافظة عليها، والأيام الماضية شهدت تراجع عدد التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن البناء على الأرض الزراعية خطر يُهدد الأمن الغذائي ويستحيل تعويضها، مشيدًا بقرارات رئيس الوزراء في تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.