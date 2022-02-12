«الزراعة» تعلن إنتاج سلالات جديدة من السكر مقاومة للأمراض

قال الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إنه جرى الانتهاء من أعمال لجنة تقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنة وكوم امبو، حيث تضم باحثين من أقسام: التربية والوراثة والأمراض والآفات والمعاملات.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بمحصول قصب السكر وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

استبعاد سلالات القصب المصابة بأمراض خطيرة

وأشار مدير المعهد إلى أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الإنتاج الطبيعية في صعيد مصر، وفي محافظات الإنتاج الرئيسية وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءة في الإنتاجية أو غير المقاومة للأمراض والحشرات، فضلًا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

وأضاف «حسنى» أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم أمبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الإنتاح أو المصابة بأمراض خطيرة مثل التفحم.

وأكد اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها التي تحمل بعض الصفات الجيدة لإدخالها مرة أخرى في برنامج التهجينات، لنقل هذه الصفات إلى سلالات جديدة متفوقة في باقي الصفات الإنتاجية والتكنولوجية.

الزراعة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

وفي سياق متصل، تفقدت لجنة من معهد المحاصيل السكرية موقع إنشاء أول محطة لشتل القصب بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

وجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تسعى حاليا إلى التوسع في زراعة قصب السكر بالشتلات وبأساليب الري الحديث؛ لتحقيق أعلى إنتاجية توفر الاكتفاء الذاتي من السكر وتسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.