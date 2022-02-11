الزراعة في أسبوع.. حضور فعاليات الفاو واعتماد 12 منشأة لتصدير الأسماك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 77، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 إلى 10 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

موقف التعديات على الأراضي الزراعية

وسلط الإنفوجراف الضوء على استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلا عن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

كما شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع الإقليمي الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في دورته الـ 36 المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، وألقى كلمة مصر خلال جلسة الافتتاح، كما استقبل أيضا سفيرة أورجواي في القاهرة «أدريانا ليسيديني»، وبحث معها سبل زيادة التعاون الزراعي بين البلدين، كذلك وفد سلامة الغذاء السعودي حيث بحث معهم سبل دعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

إنشاء مشروعين جديدين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة

ووقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعين جديدين مع منظمة الأغذية والزراعة بهدف زيادة إنتاجية المياه والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان.

وأكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن مصر أكدت خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الإقليمي للفاو ضرورة توحيد جهود المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية.

مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان، حضور برنارد هاريسون استشاري المشروع، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

كما قام وزير الزراعة، بزيارة محافظة شمال سيناء، استقبله خلالها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في إطار مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة ومن خلال البرنامج البحثي لدمج مواطني سيناء في التنمية المستدامة والاحتوائية .

وأعلنت الوزارة اعتماد 12 منشأة جديدة، لتصدير الأسماك والقشريات إلى دول الاتحاد الأوراسي، الذي يضم في عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ليصبح إجمالي عدد المنشآت المصرية المعتمدة للتصدير إلى الاتحاد 20 منشأة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تطعيم 1.2 مليون جرعة ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام للضأن.

كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، المحطة البحثية للبساتين ومركز التدريب ومزرعة محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، دورة تدريبية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 22 فبراير لعدد 40 متدربا من الشباب الوافدين المقيمين في مصر من دول (اريتريا – السودان – اليمن – العراق – سوريا) بالإضافة الى متدربين مصريين، كما نظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط والتابع للمعهد، ندوة تثقيفية بعنوان «المثلوجات اللبنية منخفضة السعرات الحرارية»، بمقر المحطة بأسيوط.

وتستعد حديقة الأورمان النباتية في الجيزة لاستقبال معرض زهور الربيع في دورته 89 والمزمع انطلاقه يوم 19 فبراير الجاري حتى نهاية مارس القادم، كما انتهى البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ 3 دورات تدريبية عملية، بهدف صقل مهارات الباحثين، وحديثي التخرج، في مجالات توصيف الكروموسومات النباتية والوراثة الجزيئية النباتية وزراعه الانسجة.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورشة عمل بعنوان «أثر متبقيات المبيدات على إنتاج وتصدير أهم المحاصيل الزراعية»، كما استقبل المعمل وفدا سعوديا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء السعودية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد السعودي لمصر لمناقشة بعض النقاط الخاصة بالصادرات الغذائية المصرية للسعودية، وبلغ عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 6500 شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو بعنوان الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.