وفد طلابي من جامعة بنها يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

قام وفد طلابي من جامعة بنها بزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والمقدم أركان حرب حمدي هلال مدير التربية العسكرية بالجامعة، والمقدم محمد عبدالفتاح نائب مدير التربية العسكرية.

رئيس جامعة بنها: نسعى لتنمية الطلاب

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على اطلاع الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات التي تنمي لديهم الإدراك المعرفي والعلمي والأدبي، والتي تساهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، مشيرا ان المعرض فرصة لتعميق التبادل الفكري بين مختلف الثقافات.

التعرف على الأنشطة الثقافية

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على العديد من النشاطات التي يتم إجرائها في المعرض فضلاً عن الكتب التي يتم نشرها بمختلف أشكالها، حيث يقام في المعرض بعض الأعمال والنشاطات المسرحية، والكثير من المعارض الخاصة بالفن التشكيلي والكثير من عروض السينما، ويقوم البعض بعمل الندوات الثقافية التي يشارك فيها الناشرين والكتاب.

وخلال الزيارة قام الطلاب بزيارة جناح وزارة الدفاع ، وجناح وزارة الداخلية ، وجناح هيئة الرقابة الادارية حيث قام المسؤولون بكل جناح بشرح تفصيلي لمحتويات المعرض ثم قام الطلاب بجولة حرة بالمعرض للتعرف على محتوياته.