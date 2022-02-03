انتهاء امتحانات ربع مليون طالب في جامعة القاهرة دون أي معوقات  

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، في جميع الفرق الدراسية، دون أي معوقات، وأدى ما يقرب من 250 ألف طالب طالب الامتحانات في المراحل الدراسية المختلفة، بجميع الكليات والمعاهد، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية في الجامعة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

وبحسب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنهت الجامعة جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل لائق لا يخل بالعملية التعليمية، على الرغم من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا ومتحوره «أوميكرون»، الذي تسبب في ارتفاع الإصابات خلال الفترة الماضية.

وأشار «الخشت»، إلى أن الجامعة وضعت عدد من الخطط البديلة خلال الفصل الدراسي الأول، لتطبيقها إذا تزايدت أعداد الإصابات، مما ساهم في انتهاء الامتحانات بسلام دون أي مشكلة أو خلل في الجدول.

الخشت: وصلنا بالامتحانات إلى بر الأمان

وأضاف «الخشت»، أن تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى بحسم طوال فترة الامتحانات، ساهم في الحفاظ على صحة الطلاب، وذلك من خلال وجود مراكز تطعيم ولجنة طبية في اللجان الامتحانية، بجانب تخصيص سيارات إسعاف داخل الحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم، وذلك للتعامل الطبي السريع في حال حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا في الإدارة لمتابعة تطبيق القواعد وإجراءات الوقاية المقررة يوميا.

وأشار «الخشت»، إلى استمرار أعمال الكنترول وتصحيح الامتحانات في جميع الكليات للانتهاء من النتائج الخاصة وذلك بإعلانها تباعاً، كما وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان النتائج بحد أقصى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وأن تكون النتائج متاحة على الموقع الالكتروني للكليات.

بدء الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه وفقًا لجدول المجلس الأعلى للجامعات، سيجرى استقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، اعتبارا من السبت 19 فبراير الجاري، مؤكدا أن الجامعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطهير وتعقيم كافة الكليات والمدن الجامعية، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا، وتقليل خطر العدوى.