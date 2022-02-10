جامعة القاهرة تنظم زيارات للمشروعات القومية لتنمية وعي الطلاب الوطني

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تنظيم الجامعة مؤخرًا لعدد من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية وبعض الجهات الخاصة، بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

جامعة الجلالة ومزرعة غليون ضمن أجندة الزيارة

وتضمنت الزيارات الميدانية، عدة مشروعات قومية، منها زيارة مدينة وجامعة الجلالة، والشركة الوطنية للزراعات المحمية، والمزرعة السمكية ببركة غليون، إضافة إلى قيادة قوات الصاعقة، وقيادة قوات المظلات، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تطوير الوعي الوطني

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنّ الزيارات الميدانية لها دور فعال في تطوير الوعي الوطني وتقوية أواصر الارتباط بالجيش المصري العظيم، ودوره في حماية الوطن وحجم التطور الكبير الذي وصل إليه، وتوعية الطلاب بجهود مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع، والتعرف على حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة في مختلف مجالات التنمية، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة، من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.

من جانبهم، أعرب طلاب الجامعة المشاركين في الزيارات الميدانية، عن سعادتهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات القومية، وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، بما يمكنها من تحقيق النهضة المنشودة ومواجهة أي تحديات أو صعوبات، مؤكدين استفادتهم من الزيارات بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.