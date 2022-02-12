ليلي بنس: «أنا بحب مصر أوي وبحنلها وعايزة أساعدها».. فيديو

قالت ليلي بنس، مديرة مؤسسة بنس لإدارة الثروات، إن تصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأفضل مستشاري لإدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية للعام السادس على التوالي، بخلاف تصدرها للمركز الخامس بقائمة المجلة كأفضل مستشاري إدارة الثروات من السيدات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ككل هو شيء عظيم وأشعرها بالفخر، لافتة إلى أن تهنئة وزيرة الهجرة لها أسعدها كثيرا.

بنس: أملك شركة بأمريكا بها 26 موظفا ونجاحي هم أحد أسبابه

وأضافت «بنس»، خلال مداخلة هاتفية لها من أمريكا ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها تملك شركة في الولايات المتحدة الأمريكية وبها 26 موظفا يعملون معها، وأشادت بدورهم فيما قدموه حتى وصلت هي إلى ما وصلت إليه حاليا.

بنس: سأزور مصر خلال فصل الصيف المقبل

وأوضحت أنها ستقوم بزيارة مصر خلال فصل الصيف القادم من أجل المساعدة في رفع بورصة مصر، كما تساعد مصر حاليا عبر مشاركتها في مبادرة حياة كريمة، «أنا عايزة أساعد مصر، أنا بحب مصر أوي وبحن لمصر وتحيا مصر».

جدير بالذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد عقدت اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.