وزير القوى العاملة يبحث مع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

في مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة، بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن هذه الزيارة سيكون لها عظيم الأثر في العلاقات بين الجانبين، لاسيما في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

البطالة أحد مسببات الهجرة غير الشرعية

وأكد «سعفان»، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية وضعت في أولوياتها خفض معدلات البطالة، التي تعد من المسببات الأساسية للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى الخطوات التي تمت في هذا الشأن من جانب الحكومة المصرية، التي ساهمت في توقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016 حتى الآن.

وتناول الوزير جهود الوزارة في تدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها للعمل بالخارج ومناقشة إمكانية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والمهارات التي يتم مد الشباب بها مع الوظائف المتاحة في الدول بالخارج.

تدريب ما يقرب من 100 ألف متدرب

وأشار إلى التعاون القائم بين الوزارة وشركات التدريب العالمية، منها: «شركة سيسكو، واوراكل، وهواوي، وأمازون، وديسك ماسترز»؛ لتدريب الشباب على وظائف المستقبل والرقمنة ووظائف التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي تستهدف منه الوزارة تدريب ما يقرب من 100 ألف متدرب على هذه الوظائف بحلول 2023.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في حماية العمالة المصرية بالخارج ومتابعتها والحصول على مستحقاتها من خلال المكاتب العمالية التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.

90% من المهاجرين في العالم سافروا عن طريق السماسرة

من جانبها، قدمت «يوهانسون» الشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مثمنة جهود الدولة المصرية على انخفاض معدلات البطالة والتقدم المحرز غير المسبوق في القضاء على الهجرة غير الشرعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين.

وأكدت أن الهجرة عملية طبيعية الحدوث، يمكن إدارتها بالتعاون بين الجهات والدول، وأن الهدف الأساسي هو محاربة الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة المقننة، بحيث يمكن تسهيل دخول العمالة المؤهلة للدول، مشيرة إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن 90 % من المهاجرين في العالم سافروا عن طريق سماسرة السفر بما يعرض حياتهم للخطر.

وكشفت عن أن الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص في العديد من الوظائف بسبب ارتفاع الأعمار، وبالتالي يحتاج إلى العمالة المدربة في العديد من الوظائف، مما يستلزم دعم الهجرة الشرعية؛ لسد تلك الفجوات الموجودة داخل سوق العمل بالطريقة الصحيحة.