فريق عمل «بيت الشدة» يحتفل ببدء تصوير المسلسل «صور»

احتفل فريق عمل مسلسل «بيت الشدة»، اليوم السبت، ببدء تصوير مشاهد وكواليس العمل منذ أمس الجمعة، في مدينة الإنتاج الإعلامي، بالحي الشعبي داخل المدينة.

حيث قرر صناع مسلسل «بيت الشدة»، الاحتفال بإنطلاق تصوير المشاهد الأولى للعمل، الذي من المفترض أن ينافس برمضان القادم.

واحتفل أبطال مسلسل «بيت الشدة»، وسط أجواء احتفالية، وقاموا بتقطيع تورتة بأسم العمل، اليوم السبت، احتفالا بإنطلاق مراحل التصوير، بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وسط حضور نجوم العمل.

وحرض نجوم العمل و أبطال مسلسل «بيت الشدة»، على الحضور، ومن بينهم من وفاء عامر وأحمد وفيق ومها أحمد ومدحت تيخا ومحسن منصور وعبير منير وأحمد التهامي وندى بهجت، وبسنت حاتم، ومنى العمدة وعدد من الفنانين، والمؤلف ناجي عبدالله والمخرج وسام المدني وصناع العمل، استعدادا للمشاركة به في موسم دراما رمضان المقبل ٢٠٢٢.

بدء تصوير مسلسل «بيت الشدة» منذ أمس الموافق الجمعة 11 فبراير، حيث قرر مخرج المسلسل وسام المدني، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل «بيت الشدة»، داخل ديكور منزل النجمة وفاء عامر.

يشارك في المسلسل الرمضاني، «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما و الفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

ويشهد الموسم الرمضاني هذا العام منافسة درامية شرسة، حيث هناك العديد من الأعمال الدرامية التي تنافس خلال المارثون الرمضاني، خلاف آخر عامين بعد انتشار جائحة كورونا.

وبالرغم من تغيب عدد من نجوم الفن عن المنافسة بأعمال درامية خلال الموسم الرمضاني القادم، لكن هناك أعمال عديدة مقارنة بالعامين السابقين، فضلا عن منافسة منصة شاهد بعرض أعمال درامية من جميع أنحاء الوطن العربي خلال المارثون الرمضاني.