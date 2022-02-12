زوج يشنق زوجته بـ«إيشارب» لشكه في سلوكها بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر جريمة قتل اليوم السبت، حيث أقدم زوج على قتل زوجته عن طريق خنقها مستخدماً «إيشارب»، حتى فارقت الحياة، وتركها جثة هامدة داخل شقتهما في شارع «الباشا»، بمنطقة المدارس جنوب مدينة الغردقة، وقام بتسليم نفسه للشرطة، وذلك بسبب شكه في سلوكها.

خنق زوجته بـ«إيشارب» وتركها جثة هامدة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتلقي مباحث قسم أول الغردقة بلاغ يفيد بقيام رجل بخنق زوجته وتدعى «آية»، في العقد الرابع من العمر، حتى فارقت الحياة، وذلك بمنطقة المدارس جنوب مدينة الغردقة.

قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها وسلم نفسه للشرطة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة المقدم إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم شرطة أول، إلى مكان الواقعة للتعرف على ملابسات الحادث، وجمع معلومات حول الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد مصدر أمني بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب القتل هو شك الزوج في سلوك زوجته، مما دفعه إلى قتلها وتسليم نفسه للشرطة، وتم التحفظ على المتهم وإخطار النيابة العامة، التي أمرت باستدعاء الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.

صاحب مقهي يتهم عاملة مساج باستدراجه وإجباره على خلع ملابسه وسرقة أمواله

في سياق آخر، تلقى اللواء محيي سلامة، مدير امن البحرالأحمر إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث الجنائية، بتلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغ من «م. م.»، صاحب مقهى، يتهم فيه عاملة مساج باستدراجه إلى إحدى الشقق السكنية بايهامه بممارسة الرذيلة، وتم تقييد حركته وتوثيقه بالحبال بمساعدة صديقها، وتكميم فمه بالبلاستر، وأجبراه على خلع ملابسه وقاما تصويره بقميص نوم، والاستيلاء على كارت الفيزا الخاص به، وسحب أمواله.