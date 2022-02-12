اتحاد السلة يعاقب مسؤولا دعم منافس الزمالك في مونديال الأندية

قال الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم، إن الاتحاد وقع عقوبة على أحد مسؤولي صفحات الاتحاد عبر مواقع السوشيال ميديا عقب تدوينة أظهر فيها دعمه لنادي «بورجوس الإسباني»، خلال مباريات نادي الزمالك في كأس العالم للأندية.

مسؤول باتحاد السلة يدعم منافس الزمالك

وأضاف «أبو فريخة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن ما قام به مسؤول الصفحة الخاصة بالاتحاد جاء لدعم النادي الإسباني على حساب نادى الزمالك في إطار مشاركه الأخير في كأس العالم للأندية، لافتا إلى أن الاتحاد لم يقبل هذا الأمر، وقام بمعاقبة المسؤول عن هذا.

وتابع: «ليه كتب ده لسه هيبان في التحقيق، لكن لازم نقول إن البوست ميقصدش به حاجة، وغلط اللي هو عمله ومش راضيين عنه تماما، وإحنا بنشجع أي فريق بيلعب باسم مصر».

الاتحاد يعتذر للزمالك

وأوضح أن المتسبب في هذا تم إيقافه عن العمل وجرى تحويله للتحقيق لمعرفة سبب قيامه بهذا الأمر، وقدم اعتذاره لنادي الزمالك على الخطأ الذي ارتكبه أحد أفراد السوشيال ميديا مؤخرا، متابعا: «هو مش بيشجع على تويتر، وخانه التوفيق أنه يفهم أننا مش بنعلن عن بطولة ولكننا بنشجع نادي الزمالك اللي بيمثل مصر في البطولة، وعشان كده تم وقفه وإحالته للتحقيق».

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أخذ قرارا سريعا بإيقاف المسؤول وإحالته للتحقيق، متابعا: «الأندية الرياضية تمثل اسم مصر وترفعه في المحافل الدولية، والزمالك بيمثل مصر، وبنعتذر على خطأ من أحد أفراد السوشيال ميديا وكل الاتحاد كان بيشجع الزمالك وواقف في ظهره وجنبه».