الراحل أحمد حلاوة.. قصة كفاح ومحبة ينهيها فيروس كورونا

فترة طويلة قضاها الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت منذ قليل، في صراع مع فيروس كورونا، والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخولة في مرحلة حرجة انتهت بوفاته، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان أحمد حلاوة.

هو أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة، من مواليد 7 يناير 1949، شارك في نحو 38 فيلما سينمائيا و87 عملا دراميا و5 عروض مسرحية.

شهاداته العلمية

حصل الفنان أحمد حلاوة على العديد من الدرجات العلمية فقد حصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات، وحبة الشديد للفن جعله يقوم بدراسته بعد تخرجك فقد حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما كما حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

آخر ظهور على الشاشة

شارك حلاوة خلال السباق الرمضاني الماضي في عملين فنيين، الأول خلال مسلسل «الاختيار 2»، وهو واحد من الأعمال الوطنية المهمة التي تم تقديمها في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادي الجيار وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وجسد خلالها حلاوه شخصية «عادل» الرجل المسيحي الذي تجمعه صداقة قوية بصديق مسلم.

أما العمل الثاني فكان خلال مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور. من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

مناصب الفنان أحمد حلاوة

بعيدا عن التمثيل تدرج الفنان أحمد حلاوة في العديد من المناصب فقد عمل كمعيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و أخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة.

كما درس المسرح بكليات التربية النوعية و ساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج فقد أخرج وألف العديد من المسرحيات.