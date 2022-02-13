وزيرة الهجرة: «ليلى بنس» من أوائل الداعمين لمبادرة حياة كريمة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن التواصل مع المصريين في الخارج كان صعبا، ولكن لديهم حب كبير وولاء شديد لبلدهم، وكانوا يبحثون عن القناة الشرعية التي توصلهم ببلدهم، موضحة أن قرار الرئيس بعودة الوزارة للعمل مرة أخرى إلى الحكومة المصرية، كان من شأنه تقريب المسافات بين المصريين في الخارج ودولتهم.

«ليلى بنس» فخر كبير لمصر

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة مساء، المذاع على الفضائية المصرية، أن عمل الوزارة تزامن مع الاحتفال بـ«ليلى بنس»، الحاصلة على المركز الأول في قائمة فوربس على مستوى أمريكا، مشيرة إلى أنها لم تنس بلدها وتمثل فخرا شديدا لمصر، وكانت من أوائل المصريين في الخارج المساندين لمبادرة حياة كريمة، واختارت الموضوع المناسب للثقافة المناسبة للمصريين في الخارج.

«ليلى بنس» تدعم مبادرة حياة كريمة

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة وفريق مبادرة حياة كريمة، عقدا جلسة حوارية افتراضية مع «ليلى بنس»، لمناقشة سبل دعم المبادرة، موضحة أنها تمكنت من دعم المبادرة بـ5 ملايين جنيه خلال ساعتين، مشيرة إلى استعداد الوزارة للنسخة السادسة من «مصر تستطيع»، بمشاركة سيدات مصريات حققن نجاحات في مجالات مختلفة، وبالتعاون مع العديد من الجهات والوزارات والهيئات المعنية بالتزامن مع مؤتمر cop27.

ولفتت الوزيرة إلى أن النسخة الثانية من مؤتمرات «مصر تستطيع»، كانت مصر تستطيع بالتاء المربوطة، لتسليط الضوء على المرأة المصرية في الخارج، مشيرة إلى أنه جرى تكريم الدكتورة كوثر عبدالحميد في أمريكيا، وهي أول سيدة تحصل على الدكتوراه في هندسة الكهرباء من جامعة كالفورنيا، وهي قصة كفاح كانت ستحق التكريم.