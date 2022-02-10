عمر كمال ينشر كلمات أغنيته الجديدة مع كوكسال بابا

نشر المطرب عمر كمال، بعض كلمات أغنيته الجديدة مع البلوجر التركي كوكسال بابا، المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، تضمنت: «قلب البنات.. مش محتاج واسطة.. دول كائنات.. أبسط من البساطة.. أبسط حاجات.. تسعدهم لو شوكولاتة.. أهم حاجة يحسوا منك باهتمام».

كلمات أغنية عمر كمال مع كوكسال

وظهر عمر كمال عبر «فيسبوك» برفقة كوكسال بابا، وحولهما ثلاث فتيات، وأموال على الأرض، وتفاعل الجمهور معه، إذ قال أحد المتابعين:«حوش الشيكولاته واقعه منك على الأرض يا فنان».

وعلق آخر: «مابيحتاجوا غير دولار فقط »، «واللي على الأرض دي بقي الشيكولاتة»، «كله بالفلوس ياعمر ياحبيبي والله».

الترويج لأغنية كوكسال بابا

وكشف عمر كمال، الأسبوع الحالي، عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع كوكسال بابا، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطرح البرومو الرسمي الأربعاء 9 فبراير، وفي اليوم التالي نشر صورة من كواليس تصوير الأغنية.

يحرص عمر كمال، على الترويج لأعماله قبل طرحها، ومن أبرز ما قام به بالترويج، كان إعلانه عن دويتو جديد مع المطربة شيماء المغربي بعنوان «أنت قلبي»، التي طرحت بأواخر العام الماضي.

وعلى الصعيد الآخر، أحيا عمر كمال إحدى حفلاته في أمريكا، ونشر صباح أمس، عبر «إنستجرام»، مقطع فيديو خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه ثان حفلات عمر كمال بأمريكا، في مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا، التي أعلن عنها منذ عدة أيام.