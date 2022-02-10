5 حفلات تجمع بين «عمر كمال وحسن شاكوش» في أمريكا.. تعرف على المواعيد

يستعد مطربا المهرجانات «عمر كمال وحسن شاكوش»، لإحياء عدة حفلات غنائية، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة، إذ يشتركان في 5 حفلات غنائية في أكثر من ولاية.

حفلات عمر كمال في أمريكا

ويحيي عمر كمال 3 حفلات متتالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يحيى اليوم حفلا ضخما في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، ثم يحيي حفلا آخر غدًا في مدينة دالاس بولاية تكساس، وبعدها حفل بمدينة هيوستن يوم 12 فبراير الجاري.

حفلات عمر كمال وحسن شاكوش في أمريكا

ويستعد الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش لإحياء 5 حفلات سويًا بداية من يوم الجمعة 18 فبراير الجاري في شيكاغو، والحفل الثاني يوم 19 فبراير في ديترويت بولاية ميشيغان.

ثم يحيان سويًا حفلا غنائيا جديدا في واشنطن يوم 25 فبراير، بينما يأتي حفلهما الرابع يوم 26 فبراير في نيويورك، ويختتم الثنائي حفلاتهما يوم 4 مارس، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

طرح برومو أغنية عمر كمال مع كوكسال بابا

يُذكر أن عمر كمال حرص خلال الفترة الماضية على الترويج لأغنيته الجديدة مع البلوجر التركي الشهير «كوكسال بابا»، إذ نشر العديد من الصور والفيديوهات التي جمعتهما سويًا خلال وجوده في تركيا.

كما قام منذ يومين بطرح برومو الأغنية التي يشاركه فيها كوكسال بابا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرا الثنائي وسط الكثير من الأموال ويرقصان بجانب عدد من الراقصات.