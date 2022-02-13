السلطات الأمنية العراقية تبدأ ملاحقة تجار ومروجي المخدرات في البصرة

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، بدء عملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من محافظة «البصرة» الواقعة جنوبي البلاد، لملاحقة تجار ومروجي المخدرات بين المواطنين

وتوعد قائد«عمليات البصرة» اللواء الركن علي الماجدي باعتقال جميع تجار المخدرات، موضحا أن العملية أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص بأسلحتهم، وما زالت مستمرة.

سقوط تاجري مخدرات بـ139 ألف حبة في المثنى

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 139 ألف حبة في المثنى، وقالت في بيان، إنه استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات، ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، في كمين محكم، اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة ضمن محافظة المثنى وبحوزتهما، 139 كيس حبوب مخدرة كل كيس يحتوي على 1000 حبة نوع «إكس أل» لكزز وبمجموع 139031 حبة مخدرة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

القبض على اثنين من المهربين بحوزتهما كمية من المخدرات جنوب البصرة

كانت قوة أمنية مشتركة عراقية ألقت، أمس الأول الجمعة، القبض على اثنين من المهربين مع زورق وبحوزتهما كمية من المخدرات جنوب البصرة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا».

وقالت قيادة حرس الحدود في بيان، إنّ عملية القبض حدثت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وضبطت كمية من المخدرات نوع كرستال مع أدوات للتعاطي بحوزتهما.