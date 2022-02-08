«مكافحة الإدمان» يطلق معسكرا لتنمية التطوع والتوعية بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، معسكرا تدريبيا بمحافظة بورسعيد، لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب والفتيات من أبناء القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ‬فضلا عن عدد من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، تحت شعار «معسكر إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان فى القرى والمناطق المطورة.. أنت أقوى من المخدرات»، حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق.

يهدف المعسكر الذي استمر لمدة يومين بمشاركة 150 شابا وفتاة من أبناء قرى «حياة كريمة» في 13 محافظة، وأبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية، في مجال خفض الطلب على المخدرات، وجرى اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي، لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية، عن أضرار المخدرات داخل قرى «حياة كريمة».

كذلك في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» الأسمرات والمحروسة، وسن العجوز بحدائق أكتوبر، واسطبل عنتر وبشاير الخير بالإسكندرية، وحي الضواحي ببورسعيد، وتعريف الشباب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية، والرد على الاستفسارات التي تدور في الإدمان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج مجانا، وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن «16023».

زيادة قدرات الشباب والفتيات المعرفية والمهارية

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن المعسكر يهدف إلى زيادة قدرات الشباب والفتيات المعرفية والمهارية، في مجال خفض الطلب على المخدرات، إذ جرى إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية.

ولفتت إلى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الشباب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان، المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق، للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل القرى المقيمين بها، والمستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان‪ .‬ ‬

وحرص مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات‪ ‬من أبناء القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمناطق المطورة، مؤكدًا أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة، للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030

أشار إلى أنه جرى تدريب هؤلاء الشباب، على كيفية إدارة العمل التطوعي، وكيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات، وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات، في ضوء رؤية مصر 2030، كما جرى تكريم الطلاب المشاركين في المعسكر‪ .‬

أضاف «عثمان»، أنه جرى تدريب الشباب والفتيات على وضع الخطط والبرامج المستقبلية للوقاية من تعاطي المخدرات، بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك المناطق المطورة «الأسمرات، بشاير الخير، المحروسة، ضواحي بورسعيد، حدائق أكتوبر»، وضمهم ضمن متطوعى الصندوق، والبالغ عددهم 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.