مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر حريق اندلع في منزل خاص بياقوتيا الروسية

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 أطفال، جراء حريق اندلع في منزل خاص بياقوتيا الروسية.

وقالت مديرية الطوارئ الإقليمية، إن الحريق شب في منزل خاص في شارع بارتيزانسكايا، ببلدة سونتار.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن السبب المفترض لـ حريق المنزل هو عدم الامتثال لقواعد السلامة من الحرائق، عند استخدام الموقد أو حدوث ماس كهربائي.

مساحة الحريق بلغت 70 مترا مربعا

من جانبها، أوضحت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه مع وصول سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث، كانت النيران تلتهم الدار، وبلغت مساحة الحريق 70 مترا مربعا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، ان محققيين من الدائرة الإقليمية للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، ومتخصصون في الطب الشرعي ومحقق من قسم وزارة حالات الطوارئ، يعملون في مكان الحادث.

مصرع 120 شخصا جراء «إعصار باتسيراي»

وفي مدغشقر، خلف إعصار «باتسيراي»، 120 قتيلا ودمارا كبيرا في مدينة مننجاري الساحلية، وقالت سلطات الجزيرة، إن الخسائر سجلت، خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد.

وكان مسؤول لوجستي في منظمة «أطباء بلا حدود» خواكين نوترديم، أشار في وقت سابق، إلى توقف مستشفى عن العمل، وتدمير 5 مراكز صحية في منطقة مننجاري تماما.

وأشار المصدر إلى تعرض 35 مبنى صحي آخر لدمار جزئي، كما جرى إجلاء مرضى المستشفى إلى عيادة الطوارئ، وحالة الطرق سيئة للغاية.

في سياق متصل، أشار المسؤول اللوجستي في الصليب الأحمر الفرنسي مارتن مارين، إلى أن التقييمات الأولى التي أجريت مقلقة للغاية، مضيفا أنها تتحدث عن أضرار الإعصار بـ9 من بين كل 10 منازل، لاسيما في منطقة مننجاري.

وأضاف مارين، أن الجيش الفرنسي يتولى إيصال طنين من المساعدات أرسلتها الصليب الأحمر الفرنسي.

وتضرر نحو 125 ألف شخص من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 165 كيلو متر بالساعة، قبل تحركها إلى الداخل، وتتسبب في تدفق الأنهار إلى حقول الأرز وتدمير المحاصيل.