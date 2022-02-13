سعر اليورو اليوم الأحد 13-2-2022 في مصر.. تباين ملحوظ في بداية التعاملات

تباين سعر اليورو اليوم الأحد 13-2-2022 في مصر مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، نستعرض سعر اليورو اليوم على النحو التالي:

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر بيعًا وشراءً في عدد من البنوك اليوم الأحد 13-11-2022.

أسعار اليورو مقابل العملات اليوم

- بيع اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 18.07 مقابل 17.81 جنيه للشراء.

- بيعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء.

- يباع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 18.016 مقابل 17.79 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 18.04 جنيه مقابل 17.89 جنيه للشراء.

- سجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB بسعر 18.03 مقابل 17.87 جنيه للشراء.

أفضل سعر لبيع وشراء اليورو اليوم

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك يبيع اليورو اليوم الأحد بسعر 17.897 جنيه، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني بسعر 18.00 جنيه لشراء اليورو.

سعر اليورو مقابل عدد من العملات العالمية اليوم الأحد

بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأحد 13 12-2-2022، بسعر 5 1.13 يورو، وبيع اليورو مقابل الجنيه الإستراليني بسعر 70 0.83 يورو، وسجّل سعر اليورو مقابل الين الياباني بسعر 130.95 يورو، وسجّل اليورو مقابل الفرنك السويسري سعر 1.0505 يورو .

كما بيع اليورو مقابل الليرة التركية بسعر 15.33 ليرة، وبيع اليورو مقابل الدولار الكندي بسعر 1.445 دولار، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.16 درهم، وبيع اليورو مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.3433 دينار، كما بيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.258 ريال، وبيع اليورو أمام الجنيه المصري بسعر 17.83 جنيه.