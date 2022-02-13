بدء إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمدارس اليابانية اليوم

تبدأ صباح اليوم الأحد الموافق 13 فبراير الجاري، المدارس المصرية اليابانية، في إعلان نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، التي عقدت على مستوى المدرسة وورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومطبقة كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

وقال الدكتور تامر السيد مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تُعلن اليوم من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، موضحاً أن النتيجة ستعلن في شكل تقديرات امتياز وجيد جداً وجيد وضعيف، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسبة نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي بلغت 98%

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن لولي الأمر والطالب الدخول على التطبيق بالرقم السري والحصول على النتيجة، موضحاً أن هذه التطبيقات الإلكترونية هي التي تتعامل بها المدارس اليابانية في آلية التدريس والشرح للمقررات الدراسية على مدار الفصل الدراسي.

وأوضح تامر السيد، أن نسبة نجاح الطلاب في المدرسة بلغت 98%، مؤكداً أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول الامتحانات لأنها اعتمدت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن الطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف سيجري وضع خطة تطوير لهم في الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي سارت بصورة منتظمة

وأكد مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن خطة تطوير الطلاب الحاصلين على تقدير ضعيف، تشمل تحسين مستوياتهم الدراسية في جميع المقررات، موضحاً أن التعليم في المدرسة يعتمد على تنمية المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، وهو ما يحسن من مستوى الطالب بسهولة، مشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه جرى اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، مع توفير الشهادات مطبوعة بكل المدارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي.