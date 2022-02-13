الري ترصد أعلى الإدارات تنفيذا للمشروع القومي لتأهيل الترع.. بني سويف الأولى

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن أعلى 10 إدارات تنفيذا للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، منذ انطلاق المشروع العام الماضي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حلّت إدارة الري في بني سويف في المرتبة الأولى، بتنفيذ 282 كيلو متر، تلتها إدارة توسع غرب الدلتا بتنفيذ 215 كيلو متر، ثم توسع أسيوط بتنفيذ 215 كيلو متر، ثم إدارة ري الشرقية ونفذت 202 كيلو متر.

ري بني سويف الأعلى تنفيذا لمشروع تأهيل الترع بين إدارات وزارة الري

أوضح التقرير أنّ إدارة ري غرب الدلتا نجحت في تنفيذ 211 كيلو متر، ثم ري المنوفية ونفذت 180 كيلو متر، ثم ري وسط الدلتا ونفذت 150 كيلو متر ثم ري سوهاج ونفذت 139 كيلو متر، وبلغت الأطوال المنفذة بالمشروع 4302 كيلو متر بمعدل 10 كيلو مترات يوميا.

أما أقل الإدارات تراجعا في تنفيذ المشروع، فكانت إدارة المياه الجوفية بمحافظة المنيا التي نفذت 9 كيلو فقط، ثم إدارة ري شرق الدلتا ونفذت 10 كيلو فقط، ثم إدارة ري النصر بـ10 كيلو فقط، ثم إدارة تطوير ري غرب الدلتا ونفذت 20 كيلو فقط، ثم إدارة ري قناطر إسنا ونفذت 25 كيلو فقط، ثم إدارة ري قناطر اسيوط ونفذت 26 كيلو.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة يومية، ويتم رصد معدلات التنفيذ بشكل دائم ومستمر لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

مكاسب وفوائد المشروع القومي لتأهيل الترع

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، إنّ عملية التنفيذ ترصد الفوائد والمكاسب التي يحققها المشروع للمزارعين والمجتمع، وجرى رصد تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه في القنوات المائية، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع التي كانت تعاني من عدم وصول المياه إليها، خاصة في موسم أقصى الاحتياجات المائية، متابعا: «حصل كل مزارع على حقه من المياه وفي الوقت المناسب، وتحسّنت نوعية المياه في الترع بسبب إزالة الحشائش والقضاء على ظاهرة إلقاء المواطنين للمخلفات والقمامة على الترع المؤهلة».

وزير الري: ارتفاع قيمة الأراضي السوقية التي تقع على الترع المبطنة

ولفت إلى رصد ظاهرة مهمة أيضا، وهي ارتفاع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل بشكل كبير، إضافة إلى التأثير الإيجابي على الصحة العامة والقضاء على انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث الترع في القمامة، إضافة للمردود البيئي والجمالي الذي أضافته الترع، مشيرا إلى أنّه يتم متابعة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.