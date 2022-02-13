السفير حسام زكي فى افتتاح منتدى الاقتصاد الرقمي: كلمة السر في استثمار ثروة الشباب

ألقى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية كلمة في افتتاح المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي اليوم بمعرض إكسبو دبي 2020.

وحضر الفعالية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وياسين المهدي وليد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بالجزائر

كلمة السفير حسام زكي

وجاء في كلمة السفير زكي: «نجتمع اليوم لافتتاح المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، هنا في هذه المنصة العالمية اكسبو 2020 دبي التي نعتز كعرب بإقامتها لأول مرة في المنطقة العربية تحت "شعار تواصل العقول وصنع المستقبل واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسي في هذه الفعالية، الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الذي يسعى بتفان لتطوير الاقتصاد الرقمي العربي، و يبذل مجهودات تستحق كل الثناء و التقدير، وأعرب عن تقديري العميق و شكري للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخية لحرصه الدائم على بناء شراكة قوية ومستدامة مع جامعة الدول العربية، ولدعمه تنظيم هذا المنتدى، كما أحيي هنا أخي الدكتور علي محمد الخوري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي و فريقه على تعاونه وجهده الملموس».

الاقتصاد الرقمي قائم على الابتكار والتكنولوجيا

وأضاف السفير زكي: «عندما تلقينا دعوة من حكومة دولة الامارات للمشاركة في اكسبو دبي، حرصنا أن تتسق الفعاليات التي نقيمها مع محاور المعرض الثلاثة وهي الشباب والابتكار والمرأة، ولأن الاقتصاد الرقمي قائم بشكل أساسي على الابتكار والتكنولوجيا، فقد اخترناه موضوعا رئيسيا من ضمن الموضوعات الأخرى لمشاركتنا، وليس خافيا على أحد منا أهميته المتعاظمة كمورد أساسي من موارد ثروة الأمم، فقد أصبح هذا القطاع - بفضل تطور الرقمنة و انتشار تطبيقاتها - محركا أساسيا للاقتصادات،ومجالا مدرّا للربح تتنافس فيه الدول والشركات لبناء قدراتها وانتاج أحدث التكنولوجيا».

الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية

وتابع قائلا :«إن الناظر في أرقام الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، سيدرك ضعف مساهمة هذا المورد في الاقتصادات العربية، التي لا تزال تعتمد على القطاعات التقليدية في الانتاج، كما سيلاحظ بوضوح التفاوت بين الدول العربية وداخل الدول نفسها، فعلى الصعيد القطري يبرز المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي أطلقه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية في عام 2018... أقول، يبرز المؤشر تصدّر دول الخليج - وعلى رأسها الإمارات - للمشهد العربي، في حين لا تزال بعض دول المنطقة في بداية مشوارها الرقمي، أما على الصعيد الوطني، فقد شهدت قطاعات كالاتصالات و المصارف والتجارة الالكترونية نموا كبيرا، لكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة والصناعة لم تستفد بشكل كاف مما تتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الانتاج وتسويقه».

وواصل «زكي»: «إن الركائز الأساسية لخطط تعزيز الاقتصاد الرقمي معروفة ولا نحتاج مزيدا من الوقت والبحث لبيانها، إن ما نحتاجه في دولنا هو تسريع وتيرة تنفيذها من خلال استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة حاضنة للأعمال، وبناء القدرات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الفكر الإبداعي والرقمي لدى شبابنا وفي نظري تكمن كلمة السر من بين العناصر التي أشرت إليها الآن في الشباب هذه أهم ثروة يجب الاستثمار فيها بتدريبها واستقطابها والاصغاء إليها».

أهمية التحول الرقمي

وعن أهمية التحول الرقمي، قال: «سعت الحكومات العربية لوضع خطط لبناء قدراتها في هذا المجال، حيث أطلقت أغلب الدول العربية برامج و سياسات في هذا الشأن، كما أنشأ بعضها وزارات وأجهزة عليا أسندت إليها متابعة تنفيذ هذه الخطط.، وأستدل هنا على سبيل المثال بإنشاء الجزائر لوزارة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإنشاء الإمارات لوزارتين مكلفتين بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغم من هذه الجهود التي مكّنت المنطقة العربية من تحقيق خطوات ملموسة في مجال الرقمنة وتحسن آداء اقتصاداتها، إلا أن دولنا لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتطوير قدراتها و توفير مناخ مشجع على الابتكار، يساهم في تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجة لها، إننا نحتاج لتغيير هذه الأوضاع إلى التحرك سريعا وفق سياسات منسقة و متكاملة تتناول الموضوع في كل جوانبه، وفي هذا الشأن، تتضمن الرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم و رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كل العناصر التي تهدف إلى بناء و تطوير المنظومات الاقتصادية العربية وفق برنامج يتضمن 20 هدفا استراتيجيا، وأرى أنه يتعين علينا الاستفادة من محتواها، كما أتمنى أن نتعاون جميعا لتنفيذها، لاسيما و أن ملف الرؤية المشتركة مدرج ضمن الموضوعات الاقتصادية للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر.

جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي

وعن جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي قال زكي: «هناك لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية - وهي أعلى هيئة عربية تضم في عضويتها كل المنظمات المتخصصة والاتحادات العربية - وتتناول موضوع التحول الرقمي بشكل رئيسي خلال أعمالها، وشهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن، وأشير هنا على سبيل المثال إلى الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومقترح تشكيل مجلس استشاري عربي للذكاء الاصطناعي، والمبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية ، و تحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء و بعض الشركاء، اضافة إلى عدد من المشاريع التي تهدف الى دعم مسار التحول الرقمي للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة و الشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة وغيرها».

ولفت زكي إلى أن إطلاق المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي يأتي ضمن سلسة من الفعاليات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي العربي، وقال: «حرصنا أن يكون البرنامج متنوعا، ليتناول موضوعات الاجندة الرقمية العربية و تجارب الدول العربية و التجارة الالكترونية و الأمن السيبراني، وكلي ثقة بأن يخرج هذا المنتدى بنتائج تخدم الأهداف و المقاصد العربية».