مرتجى يكشف مصير تجديد عقد موسيماني.. ويشيد بـ«لاعبي الأحمر»

كشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، عن مصير تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مع القلعة الحمراء، عقب التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، للعام الثاني على التوالي، مشيدا بأداء لاعبي الفريق الأحمر في البطولة، رغم الغيابات والإصابات التي كان يعاني منها النادي المصري.

وقال مرتجى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي مفيهوش لاعب أساسي وآخر بديل، الجميع أساسي، والأهلي عنده فريقين، وهدفنا أن يكون النادي الأهلي رقم 1 دائما».

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