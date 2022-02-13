لجنة انتخابات المهندسين 2022 تعلن إجراءات التصويت والفرز والاستعلام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت والفرز فضلًا عن استعلام الناخبين عن لجان اقتراعهم، ودعت اللجنة المرشحين للبدء في إجراءات ملئ نماذج التفويضات حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير بدءا من العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في بيان لها، إنَّه يجرى ملء هذه النماذج سواء بالتوجه مباشرة إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين أو بجميع لجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، أنَّ إجراءات الانتخابات والفرز في انتخابات نقابة المهندسين 2022 تكون بحضور من يشاء من المرشحين أو أن ينيب عنه مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجدول.

استعلام الناخبين في انتخابات المهندسين

كما جرى تدشين رابط الاستعلام عن اللجنة والمقر الانتخابي في انتخابات نقابة المهندسين 2022 من خلال الرابط التالي من هنـا.

إجراءات الاقتراع

وفي وقت سابق، أوضح المهندس أحمد السيد، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أنَّ إجراءات الاقتراع ستشهد هذه المرة ما يلي:

1- تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس فيروس كورونا.

2- تسجيل إلكتروني كامل لحضور المهندسين.

3- يتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين للإدلاء بصوته.

4- ضرورة سداد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة 25 فبراير الجاري انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم 4 سنوات، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.