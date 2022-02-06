لجنة انتخابات المهندسين تعلن القائمة النهائية: 23 مرشحا لمقعد النقيب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، القائمة النهائية للمرشحين على كل المراكز القانونية، ومن بينهم المرشحون على مقعد النقيب وعددهم 23 مرشحا، بعدما كانوا 29 مرشحا قبل فتح باب التنازل والطعون.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود، قد فتحت باب الترشح بدءا من الأربعاء 12 يناير وحتى الأربعاء 26 يناير الماضي، ثم جرى فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 30 و31 يناير 2022.

وأغلق باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين 2022 بحسب ما أعلنت اللجنة المشرفة على تقدم 1762 مرشحا من بينهم 29 مرشحا على مقعد النقيب، وهو ما يعني تنازل 6 مرشحين على مقعد النقيب، وفيما يلي قائمة بأسماء القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب المهندسين:

موعد انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبخصوص موعد انتخابات نقابة المهندسين 2022 فمن المقرر أن تجرى يوم الجمعة 25 فبراير 2022، انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، كما من المقرر أن تجرى يوم الجمعة 4 مارس 2022 انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

ويترأس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات السابق، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، المهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبدالعزيز نور الدين، والمهندس طارق عبدالمنعم طارق.