إعلان كشوف المرشحين النهائية باللجان الفرعية في انتخابات المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء، كشوف المرشحين النهائية لكافة المراكز النقابية، كما تم إرسال الكشوف للجان الانتخابات الفرعية بالمحافظات لدعوة المرشحين التابعين لكل نقابة فرعية إلى مراجعة أرقامهم وأسمائهم وشهرتهم وكذلك توضيح ضوابط الدعاية الانتخابية لكل مرشح.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبينت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في جلستها الإجرائية مع هيئة النيابة الإدارية كافة الضوابط القانونية الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المهندسين.

وأكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصل إلى 317 لجنة فرعية يتم تغطيتها جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف 25 لجنة عامة قضائية على شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

اللجان الانتخابية

وأكد «السيد»، مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز هذه اللجان فنيا بما يتناسب مع كثافة الحضور في انتخابات نقابة المهندسين 2022، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس فيروس كورونا، موضحًا أنّ الانتخابات هذا العام ستشهد تسجيل إلكتروني كامل لحضور المهندسين، مضيفا أنه بالنسبة للإدلاء بصوته الانتخابي يتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين.

وأشار إلى إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادتين ١١ و أحكام المادة ١٣ من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ والتي تنص على أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.