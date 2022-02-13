بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح واشتباه كسور، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعزبة راضي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأحد، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق عزبة راضي بمركز الفشن جنوب بني سويف.

ووجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الفشن المركزي 3 مصابين في الحادث، وهم محمد عبد الستار محيي الدين، 27 سنة، مقيم في محافظة كفر الشيخ، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وأسامة عصام، 17 سنة، مقيم في الفشن، مصاب بجروح وكدمات، ورفيق رجائي عبد الستار، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.