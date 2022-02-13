«شعراوي»: توفير أراض لإقامة 11 مشروعا صناعيا في 3 محافظات بالصعيد

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يجري التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق، من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في تخصيص أراض صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.

140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية في 23 محافظة

ولفت إلى أنه جرى وضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التي يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.

مشروعات أعلاف وإنترلوك ومواد بناء وتصنيع علب الكرتون

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه جرى وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضي الفضاء التي سيجري طرحها للاستثمار الصناعي بكل الأراضي الصناعية ولاية المحافظات، بالتنسيق مع جميع الجهات، لافتا إلى أنه جرى توفير الأراضي اللازمة لإقامة 11 مشروعاً في المناطق الصناعية بنجع حمادي والكلاحين بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، والمطاهرة بمحافظة المنيا، باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه، وتعمل المشروعات في مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الإنترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتقديم كل التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التي تتبع المحافظات، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة، وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية «مصر 2030».

وأضاف اللواء شعراوي، أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي جرى تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يجري استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.