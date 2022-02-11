«التنمية المحلية»: غلق 3436 مركز دروس خصوصية وصالة «جيم»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة أغلقت في آخر 4 شهور 3436 مركزًا للدروس الخصوصية وصالات رياضية (جيم)، وقاعات مناسبات مخالفة في مختلف المحافظات، وذلك خلال الحملات المستمرة للوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» أن حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية مستمرة، حفاظًا على سلامة الطلاب، والحد من أي تجمعات، وتنفيذ قرار إغلاقها وفقًا لتوجيهات لجنة مواجهة فيروس كورونا.

الحد من انتشار فيروس كورونا

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المواطنين عليهم دورًا كبيرًا في تنفيذ إجراءات الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية المفتوحة حاليًا حتى يتخذ ضدها إجراءات قانونية، داعيًا إلى ضرورة عدم التجاوب مع تلك المراكز من أولياء الأمور.

وأوضح أنه سيجري تسيير لجان متابعة على المقاهي و«الكافيهات» لمتابعة الإجراءات الوقائية فيها، مع استمرار حظر «الشيشة» في المقاهي والمطاعم، حيث جرى غلق نحو 2488 مقهى بسبب مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات، وضبط تدخين الشيشة فيها، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مقهى يقدم «الشيشة» وعلى الفور سيتخذ إجراء ضده.

المواعيد الشتوية للمحلات

ولفت إلى أن المحافظات تواصل متابعة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم و«الكافيهات»، ومنع أي تجاوزات، والحد من أي مخالفات وإنفاذ القانون على المخالفين لضبط الشارع، والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ومنع إزعاج السكان، وإتاحة الفرصة لشركات النظافة للعمل على تنظيف الشوارع والمياديين.

مواعيد فتح وغلق المحلات

وفيما يتعلق بمواعيد فتح جميع المحلات التجارية، و«المولات» وفق التوقيت الشتوي فهى تبدأ يوميًا من السابعة صباحًا، وتغلق العاشرة مساءً على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد المطاعم في الشتاء

أما المواعيد الشتوية لفتح المطاعم و«الكافيهات» و«البازارات» بما في ذلك الموجودة بالـ«مولات» التجارية، فهي تبدأ يوميًا من الخامسة صباحًا، وتغلق الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة الـ«تيك أواي» على مدار 24 ساعة.