طقس الإسكندرية اليوم.. غائم جزئيا وتوقعات بتساقط أمطار والعظمى 18

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا غائم جزئياً، فيما تنشط رياح «أمشير»، وسط توقعات بتساقط أمطار خفيفة.

وأعلنت المحافظة درجة الاستعداد بنسبة 50% لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، مع نشر عدد من سيارات الصرف الصحي في الأحياء المتوقع تساقط الأمطار خلالها، واستمرار وجود بعض سيارات الطوارئ للتعامل مع أي تغيرات مناخية.

طقس الإسكندرية اليوم الأحد

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأحد في الإسكندرية، 18 درجة مئوية، مع توقعات بتساقط الأمطار على المدينة بنسبة 30 إلى 40% علي أماكن متفرقة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح ما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط إلى 18 كم/ ساعة، مع ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لنحو 3 أمتار، مع وصول درجة الرطوبة إلى 69%.

تعامل سريع مع مياه الأمطار

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تشهد المدينة تساقط الأمطار الخفيفة بنسبة ما بين 30 إلى 40% على أماكن متفرقة من المحافظة، ويتم المتابعة الدورية واللحظية للتوقعات والسحب من أجل التعامل السريع في حال تساقط الأمطار خاصة مع وجود السيارات في الشوارع للتعامل مع أى أمطار.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن العمال في الشوارع موزعين علي الأحياء مع تقليل التواجد بسبب استقرار الطقس نسبياً، والاستعداد للنوات المقبلة، لافتاً إلى أن عمال الشركة تمكنوا من التعامل مع كل النوات الماضية منذ بداية فصل الشتاء مع الاستمرار في الانتهاء من جميع المشروعات في المناطق المحرومة من الصرف الصحي.