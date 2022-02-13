«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل نهارا.. شديد البرودة ليلا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وليندا عبداللطيف حالة الطقس، اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في فترة الليل شديد البرودة، وأن تتكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ارتفاع بدرجات الحرارة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس معتدلا على كل المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، وأن يكون معتدلا على شمال الوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

مطروح العظمى 18 والصغرى 11.

سيوة العظمى 19 والصغرى 6.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 11.

دمياط العظمى 18 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10.

السويس العظمى 21 والصغرى 10.

العريش العظمى 18 والصغرى 10.

طابا العظمى 21 والصغرى 14.

كاترين العظمى 18 والصغرى 0.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 5.

بني سويف العظمى 20 والصغرى 7.

المنيا العظمى 22 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 6.

سوهاج العظمى 23 والصغرى 6.

قنا العظمى 24 والصغرى 9.