الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية طوال الأسبوع وانعدام فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية على مناطق الجمهورية كافة بداية من اليوم، وذلك بعد 48 ساعة من الانخفاض في درجات الحرارة، وستزيد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، موضحةً: «فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون مقتصرة على أقصى سواحلنا الشمالية الشرقية لكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، لكن في باقي الأنحاء ستنعدم فرص سقوط الأمطار».

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانا مدحت مقدمة برنامج «هذا الصبح» الذي يعرض على «اكسترا نيوز»: «من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم عن الأمس بنحو درجتين، وغدا ستكون 20 درجة على القاهرة الكبرى بدلا من 18 اليوم، و16 أمس، وسيكون الطقس بين المائل للبرودة إلى معتدل الحرارة خلال فترات النهار وسيظل شديد البرودة خلال فترة الليل وبخاصة خلال ساعاته المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر وقد يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد ووسط سيناء».

وتابعت: «ستنعدم فرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع المقبل، وستستمر طيلة الأسبوع، ونتيجة لتحسن الأحوال الجوية فإن الشبورة المائية ستتكون وتختلف كثافتها من يوم إلى آخر، وكانت اليوم خفيفة وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس».

لا تنخدعوا بتحسن الطقس

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة بعدم الانخداع بالطقس خلال فترات النهار وعدم تغيير نوعية الملابس التي يرتدونها، لأنه سيكون دافئا لكن في ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة.