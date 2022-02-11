«الأرصاد» تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية ومدة استقرارها على البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الجمعة تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية مع تحرك المنخفض العلوي، كما وتشهد باقي الأنحاء تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر، أمس الخميس، أن انحصار درجات الحرارة والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يتبعه استقرار في الأحوال الجوية على كل المناطق بداية من يوم السبت الموافق 12 فبراير، ولمدة أسبوع مقبل.

طقس غدا السبت

ووفق خبراء الأرصاد يشهد، غدا السبت، طقسا مائلا للبرودة نهارًا، في حين يصبح شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يشهد الطقس غدًا ظهور الشبورة المائية، على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة ومدن القناة، وكذلك محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية من غدا السبت 12 فبراير وحتى الأربعاء 16 من الشهر ذاته على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 05

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23 والصغري 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23 والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.