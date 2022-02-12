«الأرصاد» تحذر من الشبورة غدا.. وتنصح المواطنين بعدم الانخداع بالطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كل مناطق الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وطبقات الجو العُليا، ما يعمل ذلك على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع في درجات الحرارة، والتي ترتفع عن أمس بنحو درجتين، فالعظمى على القاهرة تسجل اليوم 20 درجة مئوية.

الطقس ليلا

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميان همام مجاهد ومنة فاروق، اليوم السبت، أن الطقس خلال فترة النهار معتدل الحرارة على شمال البلاد، دافئ على الجنوب، لكن في فترة الليل وغياب أشعة الشمس، الطقس يكون شديد البرودة على كل مناطق الجمهورية خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

صقيع وشبورة مائية

ولفتت أن الطقس ليلا في بعض المناطق بشمال الصعيد ووسط سيناء، تصل حد الصقيع نتيجة للطبيعة الجبلية والجغرافية في هذه المناطق، ما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترة الليل.

وأشارت إلى أنه نتيجة للاستقرار في الأحوال الجوية، تكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واليوم ظهرت بشكل خفيف، وتلاشت مع أشعة الشمس.

وأفادت أنه من متوقع غدًا أن تكون كثيفة تؤثر على الرؤية الأفقية، ناصحة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق توخي الحذر والقيادة بهدوء تام أثناء وجود الشبورة المائية.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت المواطنين من الانخداع بسبب الطقس خلال فترات النهار وتغيير نوعية ملابسهم، قائلة إن الطقس في فترة الليل يكون شديد البرودة، مؤكدة على أنه لا يوجد فرص سقوط الأمطار اليوم وعلى مدار الأسبوع المقبل.