 «الأرصاد» تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تغيرات في حالة الطقس من خلال تدفق الكتل الهوائية الباردة الشمالية على مناطق الجمهورية كافة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 16 درجة مئوية، مع طقس بارد نهارا وشديدة البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء.

سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ساعة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار فضائية «DMC»، أن محافظات الجمهورية تشهد نشاطا للرياح، إذ تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/ ساعة؛ ما يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار بالبحر الأبيض المتوسط، ما يجعله غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

استقرار الحالة الجوية من الغد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار الخفيفة لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيناء على مدار اليوم بشكل متقطع، مؤكدة أن الحالة الجوية المتقلبة ستستمر اليوم فقط ومن الغد ستسقر الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لن يكون هناك أي ظواهر جوية في طقس الجمعة، سوى الشبورة المائية التي ستتكون في الرابعة فجرا، وتستمر حتى الثامنة صباحا، وسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشرقية للبلاد.