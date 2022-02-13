مصطفى قمر: أتعاون مع الملحن الأردني عنان عوض في أغنيتين جديدتين

كشف الفنان مصطفى قمر، عن تحضيره لـ4 أغنيات جديدة، ومن المقرر تصوير إحداها على طريقة الفيديو كليب، وفقا لما ذكره عندما حل ضيفًا في برنامج «theinsiderar».

وقال الفنان مصطفى قمر، إنه يتعاون مع رجل أعمال وفنان أردني، من خلال أغنيتين، تحملان اسم «وصلوله»، و«يا عم أنت»، وأشار إلى أن بداية اللقاء بينهما كانت عن طريق الصدفة من خلال ذهابهما سويًا إلى فرح أحد الأصدقاء.

وتابع الفنان مصطفى قمر، حديثه عن الفنان الأردني عنان عوض: «كنا رايحين فرح واحد صاحبه، وقالي إنه ملحن أغاني لفنانين كتير، بس أنا قولت بيضحك عليا، لحد ما سمعني الأغاني وعجبتني جدًا، وكنت كل ما أسمع أغنية آخدها منه».

مصطفى قمر يتعاون مع الملحن السكندري جوليو

وأضاف مصطفى قمر، أن أغنيته الثالثة تحمل اسم «أنا»، ويتعاون من خلالها مع الملحن السكندري جوليو، الذي تعاون معه من قبل في ألبومه الأخير.

أغنية «ضحكتك موصوفة» لـ مصطفى قمر

وعن أغنيته الأخيرة، قال الفنان مصطفى قمر، إنها تحمل اسم «ضحكتك موصوفة»، متابعًا: «أنا بتعاون في الأغنية الرابعة مع الملحن أحمد يحيى».

مسلسل «فارس بلا جواز» لـ مصطفى قمر

ويذكر أن الفنان مصطفى قمر، شارك في تقديم مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي جرى عرضه في العام الماضي 2021، إخراج معتز حسام، وتأليف فداء الشندويلي.

وشارك في مسلسل «فارس بلا جواز»، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، مصطفى حمزة، محمد يوسف، محمد طعيمة، محمد ثروت، راندا عبدالسلام، ومحمد مغاوري، وغيرهم من الفنانين.